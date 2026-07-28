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Giriş Tarihi: 28.07.2026 23:03

Kırşehirde feci kaza! 1 ölü

Kırşehir'de Tuz Döken mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi. 1 kişi ise yaralandı.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Kırşehirde feci kaza! 1 ölü
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Çiçekdağ ilçesinde Mehmet B. idaresindeki otomobil, Tuz Döken mevkiinde aynı istikamette seyreden Haşim K. yönetimindeki, buğday yüklü traktöre arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mehmet B. olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Hasan Ö. ise yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Hasan Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlatırken, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KIRŞEHİR

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Kırşehirde feci kaza! 1 ölü
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