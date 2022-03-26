Kırşehir’de feci kaza! TIR ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren minibüs sürücüsü Metin Tek ise otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.