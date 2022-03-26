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Giriş Tarihi: 26.3.2022 02:26

Kırşehir'de feci kaza! TIR ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA
Kırşehir’de feci kaza! TIR ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırşehir'de, TIR ile karşı yönden gelen minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kırşehir'den gelen trafik kazası haberi deyim yerinde ise kan dondurdu. TIR ile minibüsün çarpoşması osnucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kırşehir- Aksaray karayolu Kesikköprü mevkisinde meydana geldi. Emin Çakmak yönetimindeki 40 BA 554 plakalı TIR, karşı yönden gelen Metin Tek'in (29) kullandığı 40 AAT 540 plakalı minibüsle çarpıştı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazada minibüsün sürücüsü Metin Tek olay yerinde yaşamını yitirirken, TIR'ın sürücüsü Emin Çakmak ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren minibüs sürücüsü Metin Tek ise otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.

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Kırşehir'de feci kaza! TIR ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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