Kırşehir’de husumetlilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 25.8.2025 21:51

Kırşehir'de aralarında husumet bulunan E.Ç., ve Furkan Düzgün arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda, E.Ç., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile Furkan Düzgün’ü bıçakladı. Ağır yaralanan düzgün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, gözaltına alınan E.Ç., ve kavgaya karıştığı belirlenen H.K., tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen E.Ç. ve Furkan Düzgün arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ç., yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Furkan Düzgün'ü bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düzgün, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Düzgün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şüpheli E.Ç. ise gözaltına alındı. Görgü tanıklarının ifadelerinin ardından E.Ç. ile arkadaş olduğu öğrenilen ve kavgaya karışan H.K.'de yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

