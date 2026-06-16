Kırşehir’de işci servisleri çarpıştı: Yaralı sayısı 42’ye yükseldi

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Kayseri kara yolu üzerindeki trafik ışıklarında meydana geldi. ÇEMAŞ'ta çalışan işçileri taşıyan bir servis midibüsü, aynı istikamette seyreden başka bir işçi servisine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan çok sayıda işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, hastanede yaptığı açıklamada kazada can kaybı yaşanmadığını ve ağır yaralı bulunmadığını belirtti. Çetinkaya, kazaya karışan iki serviste bulunan toplam 42 kişinin sağlık kontrolünden geçirildiğini ifade ederek, "11 vatandaşımız taburcu edildi. 31 vatandaşımızın ise tetkik ve tedavileri devam ediyor. Şükürler olsun ki can kaybımız ve ağır yaralımız bulunmuyor" dedi.

Yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini vurgulayan Çetinkaya, ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.