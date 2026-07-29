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Giriş Tarihi: 29.07.2026 00:31

Kırşehir'de korkunç kaza! Otomobil, traktöre arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kırşehir’de korkunç kaza! Otomobil, traktöre arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var
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İlçeye bağlı Keklik Ali mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Baysak, (79) yönetimindeki 71 DH 323 plakalı otomobil, H.K. yönetimindeki 40 ABE 675 plakalı traktöre arkadan çarptı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Mehmet B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada yaralanan traktör sürücüsü H.K. ve H.Ö. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Mehmet Baysak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KIRŞEHİR

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Kırşehir'de korkunç kaza! Otomobil, traktöre arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var
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