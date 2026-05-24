Haberler Yaşam Haberleri Kırşehir'de sağanak sele neden oldu
Giriş Tarihi: 24.05.2026 18:09 Son Güncelleme: 24.05.2026 18:17

Kırşehir'de sağanak sele neden oldu

Kırşehir'de kent genelinde etkisini artıran yağış sonrası ilçelere bağlı köylerde su baskınları oluştu.

İHA
Kırşehir’de sağanak sele neden oldu
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Dulkadirli köyü ile Boztepe ilçesine bağlı Harmanaltı, Kaman ilçesine bağlı Bayramözü ve Mucur ilçesine bağlı Yörücek köylerinde sel baskınları yaşandı. Taşkın nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım sorunu yaşanırken tarım arazilerinde su birikintileri oluştu.

Kırşehir'de sağanak sele neden oldu

Selden etkilenen bölgelerde ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanmaların bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından bölgelere sevk edilen AFAD ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, koordineli şekilde zarar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KIRŞEHİR #AFAD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırşehir'de sağanak sele neden oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA