Kırşehir’de selin vurduğu tarım arazileri böyle görüntülendi

Kırşehir'de sağanak yağışın ardından meydana gelen selde bazı tarım arazileri su altında kalırken, bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Genel Meclis Başkanı Kamil Avşaroğlu ve Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yıldırım çarpması sonucu bir hayvan telef olurken, tarım arazilerindeki zarar dışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Selden etkilenen bölgeler dron ile havadan da görüntülendi.