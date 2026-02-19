Haberler Yaşam Haberleri Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Giriş Tarihi: 19.02.2026 19:35

Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kırşehir’de polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 45,56 gram hap ele geçirilirken, 3 şüpheli de tutuklandı.

İHA
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta bulunan şahıslar üzerinde kontrol yapıldı. Yapılan aramalarda 4 parça halinde toplam 45,56 gram hap ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.I., S.T. ve L.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

