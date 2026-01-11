Kırşehir’de yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Kırşehir’de kar tatili olacak mı?

Kar yağışı ve düşük sıcaklıkların etkisini hissettirdiği Kırşehir'de eğitimle ilgili olası tedbirler gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, yarın ders zilinin çalıp çalmayacağını öğrenmek isterken, gözler Kırşehir Valiliği'nden yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, Kırşehir'de yarın okullar tatil mi, açıklama geldi mi? İşte detaylar.
KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kırşehir Valiliği henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen saatlerde tatil kararı verilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.
METEOROLOJİ UYARDI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışı için sarı kodla uyarıda bulunduğu iller arasında Kırşehir de yer alıyor.