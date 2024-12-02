Kış lastiği denetimlerinde lastik takmayanlara ceza yağdı

Kış lastik uygulamasının başladığı 1 Aralıktan itibaren denetimler arttırıldı. İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Otogarı'nda kış lastiği uygulamasının başlaması ile birlikte yapılan denetimlerde iki firmanın otobüslerindeki lastiklerin aşındığı görüldü. İki otobüs şoförüne toplam bin 380 lira cezai işlem uygulandı. Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başladı. Yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, 15 Temmuz Otogarı'nda kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi.

2 OTOBÜS ŞOFÖRÜNE LASTİK AŞINMASINDAN CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Polis ekiplerin yaptığı uygulamada Ali Osman Ulusoy ve Metro şirketlerine ait iki yolcu otobüsünün şoförlerine; "Karayolları Trafik Kanunu Madde 30/1-A'dan Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve tuzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmaktan" toplamda 1380 lira cezai işlem uygulandı.

ŞOFÖR KAMİL OK, "BU DENETİMLER YOLCULARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN"

Otobüs şoförü Kamil Ok, "Bu uygulama devlet tarafından alınan doğru bir uygulama. Denetmelerin yapılması gayet iyi. Bunlar bizim ve yolcularımızın güvenli yolculuk yapması için yapılan uygulamadır. Biz İzmir'den gelip Edirne'ye devam ediyoruz" dedi.

NAZMİ YILDIRIM, "KIŞ LASTİĞİ OLMAZSA OLMAZLARDANDIR"

Otobüs şoförü Nazmi Yıldırım ise, "Yolculuk Hatay'a. uygulamalar olması gereken uygulamalardır. Kış lastiği bu şartlarda olmazsa olmaz. Uygulamaların daha detaylı olması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.