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Giriş Tarihi: 3.1.2022 16:25 Son Güncelleme: 3.1.2022 16:27

Kış mevsiminde yaz havası

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Kış mevsiminde yaz havası

Gözde turizm merkezi Muğla’da yazdan kalma bir gün yaşandı. Yılbaşını geçirmek isteyenlerin akınına uğrayan tatil cennetinde, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar deniz kenarlarına akın etti.

Gözde turizm merkezi Muğla'da yeni yılın ilk günlerinde güneşli bir hava hakim oldu. Hava sıcaklığının 20 derecenin üzerine çıktığı Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi tatil cennetlerinde kış mevsiminde yazdan kalma bir gün yaşandı. Yılbaşını doğa harikası bölgede geçirmek için gelen vatandaşlar, güzel havaları görünce kendini dışarı attı. Sahillerde, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar sahil boyunca yürüyüş yaptı, denize girenler oldu. Bazıları ise kafeteryalarda oturmayı tercih etti. Türkiye'nin birçok kesiminde kara kış yaşandığını kaydeden vatandaşlar, "Kış mevsimindeyiz ancak Güney Ege'de yazdan kalma bir hava var. Bizler de yılbaşını burada geçirmek için geldik. Bir iki gündür de güzel bir hava var. Mevsime göre gayet sıcak ve biz de bu havada kendimizi dışarı attık. Denize girenleri gördüm şaşırdım ama. Bence de buranın havası kışın bile denize girmek için son derece müsait. Büyükşehirlerin oluşturduğu yorgunluğu burada atıyoruz" dedi.

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Kış mevsiminde yaz havası
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