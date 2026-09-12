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Giriş Tarihi: 12.09.2026

Kışın habercisi 'vargit' çiçekleri açtı

Kışın habercisi ’vargit’ çiçekleri açtı
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Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çorak köyü sınırları içerisinde yer alan Sarıtaş Yaylası'nda, kış mevsiminin doğal habercisi vargit çiçekleri açtı. Yörede "güz çiğdemi" olarak da adlandırılan sarı ve mor tonlarındaki çiçekler, hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte yüzünü göstererek yayla sakinlerine göç hazırlıklarını başlatmaları yönünde uyarısını yaptı. Doğa rehberi İmdat Yılmaz, "Bu çiçeğin açması bizim halk dilinde 'Artık yaylaları terk et' demektir. Çünkü bundan sonra gelecek olan ilk şey kardır" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Kışın habercisi 'vargit' çiçekleri açtı
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