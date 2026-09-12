Kışın habercisi ’vargit’ çiçekleri açtı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çorak köyü sınırları içerisinde yer alan Sarıtaş Yaylası'nda, kış mevsiminin doğal habercisi vargit çiçekleri açtı. Yörede "güz çiğdemi" olarak da adlandırılan sarı ve mor tonlarındaki çiçekler, hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte yüzünü göstererek yayla sakinlerine göç hazırlıklarını başlatmaları yönünde uyarısını yaptı. Doğa rehberi İmdat Yılmaz, "Bu çiçeğin açması bizim halk dilinde 'Artık yaylaları terk et' demektir. Çünkü bundan sonra gelecek olan ilk şey kardır" dedi.