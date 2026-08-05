Kıskançlık cinayeti krizinde “Eşim beni aldattı” dedi! DNA raporunu adli tıp çürüttü: O caniye müebbet hapis cezası

'ANNEMİ ÖLDÜRDÜ'

Poyraz'ın itirafı üzerine adrese giden polis ekipleri, Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin adreste yaptığı inceleme sırasında eve gelen kızı, "Annemi göreyim lütfen, anneme ne oldu? O şerefsiz annemi öldürdü" diyerek gözyaşı döktü. Cumhuriyet savcısı ve polislerin incelemesinin ardından, ensesinden vurulduğu belirlenen Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Hale Akbaş Poyraz'ın 15'ine giren ilk eşinden olan kızının doğum günü kutlamaları için hazırlık yaptığı öğrenildi. Poyraz'ın 4 küçük çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Adliyeye sevk edilen Abdullah Poyraz tutuklandı.