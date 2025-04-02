Kıskançlık kavgasında eşini ağır yaraladı

Küçükçekmece'de Savaş Duman (27), kıskançlık kavgası sonucu mesajlarını görmek isteyen eşi Aleyna Duman'a (23) bıçakla saldırarak ağır yaraladı. Olay önceki gece saatlerinde Halkalı Mahallesi'nde yaşandı. Savaş Duman ve eşi Aleyna Duman, kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Aleyna Duman eşinin telefondaki mesajlarını görmek istedi. Eşinin bu isteğini reddeden Savaş Duman, öfkeyle mutfaktan ele geçirdiği bıçak ile karısını 5 yerinden bıçakladı. Olay sırasında evde bulunan Aleyna Duman'ın kuzeni Sena A.'nın (19) ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Sena A., ağır yaralanan kuzenini Küçükçekmece'de bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Talihsiz kadının hastanede yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor. Polis ekipleri tarafından gözaltına altınan Savaş Duman ise sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine konuldu.