Kıskançlık krizi cinayetle bitti

Bursa'da Niyazi K., eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü eniştesi Hidayet Demirkıran ve kardeşi Yağmur Demirkıran'ı silahla vurarak öldürdü. Başlarından vurulan karı-koca olay yerinde hayatını kaybederken katil zanlısı silahıyla birlikte yakalandı. Niyazi K, verdiği ilk ifadede, eniştesi Hidayet Demirkıran'ın eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiğini ve cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi.

YOLLARINI KESTİ

Yıldırım İlçesinde önceki gece Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak'ta market alışverişine giden Hidayet Demirkıran ve eşi Yağmur Demirkıran, marketten eve dönerken çiftin yollarını Yağmur Demirkıran'ın ağabeyi Niyazi K. kesti. Taraflar arasındak çıkan tartışma kısada sürede büyüdü. Niyazi K. yanında taşıdığı silahı çıkararak kardeşi ve eniştesine kurşun yağdırdı. Başlarından vurulan çift kanlar içinde yere yığılırken, Niyazi K. olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettikleri tespit edildi. Polis cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

DEHŞET DOLU İFADELER

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli Niyazi K.'yı suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınarak Emniyete götürülen Niyazi K. emniyetteki ifadesinde cinayetleri kıskançlık nedeniyle işlediğini iddia ederek "Eniştemin eşimle ilişkisi olduğunu düşündüm" dedi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.