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Giriş Tarihi: 12.08.2026

Kıskançlık krizine giren koca dehşet saçtı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Kıskançlık krizine giren koca dehşet saçtı
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Bursa'da eşi ile eniştesinin ilişkisi olduğundan şüphelenen 36 yaşındaki İsmail Matur, sokak ortasında katliam yaptı. Eniştesi 56 yaşındaki Yavuz Yılmaz'ı tabancayla vurarak öldüren Matur, ardından eve giderek eşi 27 yaşındaki Canan Matur'u da katletti. Zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde yaşayan İsmail Matur, evden çıktığı sırada sokakta eniştesi Yavuz Yılmaz ile karşılaştı. Bir süredir eşinin, eniştesiyle ilişkisi olduğundan şüphelenen ve kıskançlık krizine giren Matur, eniştesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yanında taşıdığı tabancayı çıkaran İsmail Matur, eniştesi Yavuz Yılmaz'ı kurşun yağmuruna tuttu. Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu. Eniştesini vurduktan sonra evine giden Matur, bu kez eşiyle tartışmaya başladı. Kıskançlık nedeniyle gözü dönen adam, eşi Canan Matur'u da tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Yavuz Yılmaz ile Canan Matur'un hayatlarını kaybettiğini tespit etti. O sırada evde bulunan İsmail Matur, polis ekiplerince cinayeti işlediği tabancayla birlikte gözaltına alındı. Cenazeler savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kıskançlık krizine giren koca dehşet saçtı
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