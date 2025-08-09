Haberler Yaşam Haberleri Kıskançlık nedeniyle eşini ağır yaralamıştı! “Benim yerimde başka biri olsa öldürür” diyen şüphelinin 21 yıla kadar hapsi istendi
Giriş Tarihi: 9.8.2025 09:08

Kıskançlık nedeniyle eşini ağır yaralamıştı! “Benim yerimde başka biri olsa öldürür” diyen şüphelinin 21 yıla kadar hapsi istendi

Küçükçekmece’de nisan ayında kıskançlık nedeniyle eşi Aleyna Duman’ı (23) beş yerinden bıçaklayıp ağır yaraladığı için tutuklanan Savaş Duman (27) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı iddianamede müşteki-şüpheli olarak yer alan Savaş Duman’ın kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunun nitelikli hallerinden 14 yıldan 21 yıla kadar hapsini istedi. Öte yandan Savaş Duman’ın olay öncesi, "Benim yerimde başka bir adam olsa bunu öldürür. Ben bir şey yapmıyorum.” dediği öğrenildi.

Korkunç olay geçtiğimiz nisan ayında Küçükçekmece'ye bağlı Halkalı Mahallesi'nde meydana geldi. Savaş Duman ve eşi Aleyna Duman, kıskançlık sebebi ile tartışmaya başladı. Uzayan tartışma kavgaya dönüştü. Eşinin telefonundaki mesajları görmek isteyen Aleyna Duman, eşinin bu isteğini karşılamayınca çılgına döndü. Eşini tokatladı ve eşyaları dağıtmaya başladı. Bunu üzerine sinirlenen Savaş Duman, mutfaktan ele geçirdiği bıçak ile eşini beş yerinden bıçakladı. Olay sırasında evde bulunan Aleyna'nın kuzeni Sena A.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aleyna Duman, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre yoğun bakımda da kalan talihsiz kadın bir süre sonra taburcu edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Savaş Duman ise Emniyet'teki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BENİM YERİMDE BAŞKA BİRİ OLSA ÖLDÜRÜR"
Suçlamaları kabul eden Savaş Duman, anlık sinirle eşini bıçakladığını ve öldürme kastının olmadığını söyledi. Olay sırasında ikilinin yanında bulunan Aleyna'nın kuzeni Sena A. ise verdiği ifadesinde şunları söyledi: "İkisi arasından kıskançık konusundan kavga çıktı. Aleyna sinirlenerek Savaş'a tokat attı, eşyaları sağa sola fırlattı. Aleyna odasına gittiğinde Savaş yanıma geldi ve bana, 'Başka bir adam olsa bunu öldürür. Ben bir şey yapmıyorum.' dedi. Savaş, Aleyna'nın eşyaları atmasına engel olmaya çalışırken tekrar tokat yedi. Sonrasında Aleyna'nın bıçaklandığını gördüm."

21 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede aynı zamanda saldırıya da uğrayan Savaş Duman müşteki-şüpheli olarak yer aldı. Cumhuriyet savcısı, Savaş Duman'ın 'kadına ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapsini istedi. Hazırlanan iddiname Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

