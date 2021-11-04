Kıskançlık ölüm getirdi

ADANA
'DA 31 Ekim'de Çukurova
ilçesinde Mustafa Su (42), kız arkadaşı Dilber Ç.'nin (23) evine gitti. Su, burada Dilber Ç.'nin yanında ablası Meryem Ç
. (28) ile Erol S. (32), Mehmet G. (29) ve Latif A.'yı (20) gördü. Evde tanımadığı erkekleri gören Su, kıskançlık krizine girerek sevgilisiyle tartışmaya başladı. Su, bir anda 2. kattaki dairenin penceresinden beton zemine düştü. Dilber Ç. ve beraberindeki 4 kişi, onu ölüme terk edip evden kaçtı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Su, kurtarılamadı. Dilber ve Meryem Ç., kardeşlerle birlikte Erol S., Mehmet G., ve Latif A., düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Zanlıların, emniyetteki sorgularında Su'nun, kıskançlık krizine girip sevgilisiyle tartıştığı, sonrasında da kendisini pencereden aşağıya attığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 2'si kadın 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.