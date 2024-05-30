Kışlaydı Millet Bahçesi oldu

Kocaeli Seymen Kışlası Millet Bahçesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile hayata geçirildi. 787 bin 517 metrekarelik alanı kapsayan proje için TOKİ, geçtiğimiz yıl ihale gerçekleştirdi. İhaleyi kazanan Tümay Proje firması, millet bahçesinin planlarını tamamladı. Tamamlanan proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinde imar planlarına işlendi. Ekim 2023 tarihinde yapım çalışmalarına başlanan Seymen Kışlası Millet Bahçesi'nin 1. etabı kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.Projenin içinde yer alan olan otopark alanları, tematik bahçeler, çocuk etkinlik ve oyun alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, koşu parkuru, cami, kütüphane, millet kıraathanesi, çim amfiler, terapi odaları, biyolojik gölet, büfe ve restoran gibi birçok sosyal alan, vatandaşların rahatça vakit geçirebileceği şekilde tasarlandı. Seymen Kışlası Millet Bahçesi, sadece Başiskele ve Gölcük ilçeleri değil, Kocaeli'nin tüm ilçeleri ve il dışından gelecek ziyaretçiler için de büyük bir çekim merkezi olacak. Bol yeşil alanların yer aldığı millet bahçesi, doğayla iç içe dinlenme imkânı sunarak, gelen ziyaretçilerin tüm gün vakit geçirebileceği bir ortam sunuyor.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "787 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz, Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olma özelliğine sahip, en güzel doğa manzaralı millet bahçemizin 1. etabını Başiskele'de sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.