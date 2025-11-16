Kitapçılar çarşısına estetik dokunuş

İstanbul'un matbuat ve yayıncılık tarihine yön veren kadim semti Cağaloğlu, kültürel kimliğini yeniden canlandıracak önemli bir projeye kavuştu. Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılış programına kültür-sanat dünyasının temsilcileri, yayıncılık sektörü ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Cağaloğlu'nun Türk matbuatının hafızası olduğunu belirterek, bölgenin yıllar içinde ticari yapılaşma nedeniyle özgün ruhunu kaybettiğini söyledi. Turan, "Gençliğimizin yayınevleri, dergi büroları ve kitapçılarıyla dolu bu semti yeniden ihya ediyoruz" diye konuştu.Proje kapsamında 11 yayınevi ve bir kafeyi aynı çatı altında topladıklarını ifade eden Turan, çarşının sadece bir satış noktası değil, imza günleri, söyleşiler ve kültürel buluşmalarla yaşayan bir merkez olacağını vurguladı. "Burası yeni nesil bir kültür muhiti olacak" dedi. Cağaloğlu Kitapçılar Çarşısı, İstanbul'un kültür hayatına yeni bir soluk kazandıracak.