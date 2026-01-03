Kıvanç Tatlıtuğ tanık olarak dinlenecek

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında parçalanmış halde bulunan teknesiyle kaybolduktan günler sonra cansız bedenine ulaşılan işadamı Halit Yukay'ın (43) ölümüne ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Yukay ile son telefonda konuşan isim olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un tanık olarak dinlenmesine karar verdi. 'Arel 7' kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ilk aşamada tutuklanırken daha sonra tahliye edildi. Hazırlanan iddianamede kaptan için 3 yıldan 9 yıla kadar, gemi yetkilisi ve mürettebat için ise 'yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası talep edildi.Erdek 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi, gemi kaptanının yurtdışı yasağının devamına hükmederken, Kıvanç Tatlıtuğ'un tanık olarak dinlenmesi için müzekkere yazılmasına, Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay'ın da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla dinlenmesine karar verdi. Eksik evrakların tamamlanmasının ardından duruşma ileri bir tarihe ertelendi.