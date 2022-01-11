Kıvırcık Ali mezarı başında anıldı

Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'nda düzenlenen törene katılanlar Kıvırcık Ali'nin mezarına çiçekler bırakarak yâd etti. Anma etkinliğinde, MESAM heyetinin yanı sıra Kıvırcık Ali'nin ağabeyi Sadık Özütemiz de bulundu.



Kıvırcık Ali'nin yüzyıllarca söylenecek ölümsüz eserlere imza attığını belirten MESAM Genel Başkanı Başkan Ergül yaptığı açıklama, " Ali, her şeyden önce soyadı gibi özü ve sözü temiz bir insandı. Erdemli, ahlâklı, birleştirici ve mütevazı kişiliği ile gönüllerde taht kurdu" dedi.





OZANLAR ÖLMEZ



Recep Ergül sözlerine şöyle devam etti;



"Ozanlar, bedenen aramızdan ayrılsalar da ölümsüzdürler. Ali, bedenen göç etmiş olsa da milyonlarca insanımızın gönül dünyasında yaşıyor. Sevincimize, hüznümüze rehber olmaya devam ediyor. Onun güler yüzünü ve sevecenliğini çok özlüyoruz. Dostum ve kardeşimdi. Ölümünün üstünden on bir yıl geçti ama acısı her dem tazedir yüreklerimizde. Devr-i daim olsun. Ruhu şâd olsun."





Recep Ergül, "Kıvırcık Ali'nin anısını yaşatmak, hepimizin görevidir. MESAM ailesinin ve tüm toplumumuzun her zaman kalbinde yaşayacaktır" dedi. " diyerek sözlerine son verdi.



ÖLÜN VİRAJINDA HAYATINI KAYBETTİ



Türk Halk Müziği Sanatçısı "Kıvırcık Ali" olarak bilinen Ali Özütemiz 11 Ocak 2011 tarihinde sabah karşı Tepecik, Büyükçekmece'de "ölüm virajı" olarak bilinen yolda kendi aracıyla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Kıvırcık Ali'nin hayatını kaybettiği trafik kazasında, karayolları sorumlu bulunmuştu. Açılan tazminat davasında, mahkeme Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sanatçının ailesine 294 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.