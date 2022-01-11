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Giriş Tarihi: 11.1.2022 14:39 Son Güncelleme: 11.1.2022 14:41

Kıvırcık Ali mezarı başında anıldı

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Kıvırcık Ali mezarı başında anıldı

İstanbul Büyükçekmece'de "ölüm virajı" olarak bilinen yolda kendi aracıyla hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Kıvırcık Ali ölümünün 11. Yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Kıvırcık Ali’nin Esenyurt'taki mezarı başında yapılan anma törenine MESAM Genel Başkanı Recep Ergül ve beraberindeki heyet ile sanatçının ağabeyi Sadık Özütemiz ve yakınları katıldı.

Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'nda düzenlenen törene katılanlar Kıvırcık Ali'nin mezarına çiçekler bırakarak yâd etti. Anma etkinliğinde, MESAM heyetinin yanı sıra Kıvırcık Ali'nin ağabeyi Sadık Özütemiz de bulundu.

Kıvırcık Ali'nin yüzyıllarca söylenecek ölümsüz eserlere imza attığını belirten MESAM Genel Başkanı Başkan Ergül yaptığı açıklama, " Ali, her şeyden önce soyadı gibi özü ve sözü temiz bir insandı. Erdemli, ahlâklı, birleştirici ve mütevazı kişiliği ile gönüllerde taht kurdu" dedi.



OZANLAR ÖLMEZ

Recep Ergül sözlerine şöyle devam etti;

"Ozanlar, bedenen aramızdan ayrılsalar da ölümsüzdürler. Ali, bedenen göç etmiş olsa da milyonlarca insanımızın gönül dünyasında yaşıyor. Sevincimize, hüznümüze rehber olmaya devam ediyor. Onun güler yüzünü ve sevecenliğini çok özlüyoruz. Dostum ve kardeşimdi. Ölümünün üstünden on bir yıl geçti ama acısı her dem tazedir yüreklerimizde. Devr-i daim olsun. Ruhu şâd olsun."



Recep Ergül, "Kıvırcık Ali'nin anısını yaşatmak, hepimizin görevidir. MESAM ailesinin ve tüm toplumumuzun her zaman kalbinde yaşayacaktır" dedi. " diyerek sözlerine son verdi.

ÖLÜN VİRAJINDA HAYATINI KAYBETTİ

Türk Halk Müziği Sanatçısı "Kıvırcık Ali" olarak bilinen Ali Özütemiz 11 Ocak 2011 tarihinde sabah karşı Tepecik, Büyükçekmece'de "ölüm virajı" olarak bilinen yolda kendi aracıyla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Kıvırcık Ali'nin hayatını kaybettiği trafik kazasında, karayolları sorumlu bulunmuştu. Açılan tazminat davasında, mahkeme Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sanatçının ailesine 294 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.

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Kıvırcık Ali mezarı başında anıldı
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