Kıyam Bi Nefsihi Ne Demek? Allah’ın Kıyam Bi Nefsihi Sıfatının Anlamı Ve Fazileti

Allah'ın özelliklerini ve evren üzerine etkilerini anlamak için bazı isimler ve sıfatlar bulunmaktadır. Kıyam bi nefsihi de Allah'ın varlığıyla ilgili önemli bir sıfattır. Sözlükte, bir işin idaresini üzerine almak, gözetip korumak gibi anlamları bulunmaktadır. Bunun yanında dini anlamda da bazı özellikleri bulunmaktadır.

Kıyam Bi Nefsihi Ne Demek?

Kıyam bi nefisihi, Allah'ın Zati sıfatlarından biridir. Sözlükte de bazı anlamları bulunmaktadır. Öncelikle kıyam kelimesi, doğrulup ayakta durmak, devam ve sebat etmek, bir işin idaresini üzerine almak, gözetip korumak anlamına gelmektedir. Nefs kelimesinin anlamı ise şahıs, zat, kendi olarak geçer.

Bu iki kelimenin birleşimiyle Allah'ın varlığıyla ilgili Allah'ın bizâtihi mevcut olduğunu, var olmak için başkasına muhtaç bulunmadığını, dolayısıyla O'nun dışındaki her şeyin varlık kazanması ve mevcudiyetini sürdürebilmesinin O'nunla mümkün olabildiği anlamları ortaya çıkar.

Kıyam Bi Nefsihi Sıfatının Anlamı

Kıyam bi nefsihi sıfatının anlamlarını incelediğimizde, daha çok Allah'ın varlığıyla ilgili şeyler karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Kur'an'da bu sıfat bazı yerlerde iki kez geçmektedir.

Kıyam bi nefsihi, Allah'ın hem varlık açısından başkasına muhtaç olmadığını hem de ulûhiyyetini niteleyen, O'nun kâinatı yaratıp idare edişini dile getiren yetkinlik sıfatlarının fonksiyonerliği açısından her türlü acz, eksiklik ve ihtiyaç kavramını zât-ı ilâhiyyeden nefyettiği için genellikle selbî sıfatlardan biri olarak kabul edilmiştir. Ancak terim, "kâinatı yaratıp mevcudiyetini sürdürme" anlamı yönüyle fiilî sıfatlar içinde de mütalaa edilebilir.