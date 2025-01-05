Kıyamet günü, tüm insanlar sorguya çekilecektir. Herkes, dünya hayatında yaptıkları amellerden ve niyetlerinden dolayı hesap verecektir. Peygamberler, ümmetlerine tebliğ görevlerini yerine getirip getirmedikleri konusunda sorgulanacak, ümmetler ise peygamberlerin mesajlarına nasıl cevap verdikleri konusunda hesap vereceklerdir. Kıyamet Suresi 28-29-30. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı okumak ise bu konu hakkında bilgi edinmeyi sağlar.

Kıyamet Suresi 28-29-30. Ayet Okunuşu

Kıyamet Suresi'nin 28-29-30. ayetinin nasıl okunduğunu öğrenmek için aşağıdaki Türkçe okunuşları incelenmelidir.

28. Ayet: "İnnehu zanne en len yahûr."

29. Ayet: "Belâ innâ rabbihu kâne bihî basîrâ."

30. Ayet: "Fe lâ saddaka ve lâ sallâ."

Bu ayetler, kıyamet gününün dehşetini ve insanların o gün yaşayacakları durumdan bahseder.

Kıyamet Suresi 28-29-30. Ayet Arapça Yazılışı

İnsanların, kıyamet günü dirileceğini ve her birinin sorguya çekileceğini haber veren Kıyamet Suresi 28-29-30. ayetin Arapça yazılışı aşağıda verilmiştir:

Ahiret hayatını hatırlattığından dolayı bir uyarı olan Kıyamet Suresi 28-29-30. ayet Arapça yazılışı yukarıda belirtildiği gibidir.

Kıyamet Suresi 28-29-30. Ayet Türkçe Anlamı

Ayetleri, anlayarak okumaktan hoşlananlar için Türkçe mealler çok faydalıdır. Kıyamet Suresi'nin ayetlerini okuyan ve ne demek istediğini anlamak isteyenler için 28-29-30. ayetin anlamı şöyle açıklanabilir:

(28) "(Hasta) bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında;"

(29) "Ve bacaklar birbirine dolaştığında;"

(30) "İşte o gün sevkedilen yer sadece rabbinin huzurudur."

İnsan, ölüm anında beklenen ayrılığın geldiğini anlar. Ölüm anında bacaklar birbirine dolaşır, yani insanın gücü tükenir ve hareket edemez hale gelir. O gün, insanın sevkedileceği yer sadece Allah'ın (cc.) huzurudur. Herkes hesap vermek üzere Allah'ın (cc.) huzuruna çıkarılacaktır. Yukarıdaki ayetler ise insanın ölüm anını ve kıyamet günü yaşanacakları tasvir eder.