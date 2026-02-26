Haberler Yaşam Haberleri Kıyma 485, kuşbaşı 535 TL... Ramazan'da 'fırsatçılar' işbaşında! Vatandaşa ucuz et bırakmadılar
Giriş Tarihi: 26.02.2026 09:37 Son Güncelleme: 26.02.2026 09:53

Ramazan ayı boyunca tüketicinin ucuz ete ulaşabilmesi için kıymanın kilosu 485 TL'ye, kuşbaşının ise 535 TL'ye sabitlendi. Vatandaşın ucuz ete ulaşabilmesi için başlatılan sabit fiyat kampanyası, fırsatçıların yeni oyunu nedeniyle sekteye uğradı. Kasaplar ve lokantaların yaptığı fırsatçılık nedeniyle, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde gitmelerine rağmen boş raflarla karşılaşmaya başladı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayında vatandaşın uygun fiyatlı ete ulaşabilmesi için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde Et ve Süt Kurumu (ESK) desteğiyle Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi yerel zincir marketlerde fiyatlar sabitlenmişti.

Kıymanın kilosunun 485 TL'den, kuşbaşının ise 535 TL'den satıldığı kampanya devam etse de fırsatçılar nedeniyle reyonlarda uygun fiyatlı et bulmakta güçlük çeken vatandaş eli boş dönmeye başladı.

VATANDAŞ UCUZ ET BULAMIYOR

Sabahın erken saatlerinde uygun fiyatlı et almak isteyen vatandaşlar durumdan şikayetçi.

A Haber'e konuşan vatandaşlar, "Bulamıyoruz. Yok, bulamıyoruz. Hatta ben geçen geldim, iki gün oluyor; yoktu. Fırsatçılık her yerde var" sözleriyle fırsatçılığa sitem etti.

STOK SORUNU YOK, 'EŞ-DOST' OPERASYONU VAR

Sahada yapılan incelemeler ve yetkililerin açıklamaları, piyasada bir stok ya da tedarik sorunu olmadığını ortaya koyuyor.

A Haber'e konuşan yetkililerin aktardığına göre Et ve Süt Kurumu (ESK), marketlerin kasap reyonlarına normalde satılabilecek miktarın 3 katı kadar ürün sevk etmesine ve 2 kilo sınırı olmasına rağmen, etler raflara çıkar çıkmaz tükeniyor.

Bu durumun arkasında ise fırsatçı bazı kasap ve lokanta sahipleri yer alıyor. Yetkililer ise durumu şu sözlerle aktarıyor:

"Takdir edersiniz ki bir müşterimiz aldı ve çıktı; daha sonra çocuğunu gönderdi, arkadaşını gönderdi. Başka bir kişiyi de gönderebilir; bunu önleyemeyiz."

KİMLİK BAZLI SATIŞ ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Uzmanlar uygun fiyatlı ette yapılan fırsatçılık oyununun kimlik bazlı satış yöntemiyle çözülebileceğini söylüyor:

"Kimlik bazlı kotalı satışlar yapılmalı. Sürekli alım yapan kişiler hakkında fiyatları etkileme ve haksız ticari uygulama nedeniyle de inceleme başlatılmalıdır."

