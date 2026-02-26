Kıyma 485, kuşbaşı 535 TL... Ramazan’da ’fırsatçılar’ işbaşında! Vatandaşa ucuz et bırakmadılar

On bir ayın sultanı Ramazan ayında vatandaşın uygun fiyatlı ete ulaşabilmesi için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde Et ve Süt Kurumu (ESK) desteğiyle Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi yerel zincir marketlerde fiyatlar sabitlenmişti.
Kıymanın kilosunun 485 TL'den, kuşbaşının ise 535 TL'den satıldığı kampanya devam etse de fırsatçılar nedeniyle reyonlarda uygun fiyatlı et bulmakta güçlük çeken vatandaş eli boş dönmeye başladı.
VATANDAŞ UCUZ ET BULAMIYOR
Sabahın erken saatlerinde uygun fiyatlı et almak isteyen vatandaşlar durumdan şikayetçi.
A Haber'e konuşan vatandaşlar, "Bulamıyoruz. Yok, bulamıyoruz. Hatta ben geçen geldim, iki gün oluyor; yoktu. Fırsatçılık her yerde var" sözleriyle fırsatçılığa sitem etti.
A Haber'e konuşan yetkililerin aktardığına göre Et ve Süt Kurumu (ESK), marketlerin kasap reyonlarına normalde satılabilecek miktarın 3 katı kadar ürün sevk etmesine ve 2 kilo sınırı olmasına rağmen, etler raflara çıkar çıkmaz tükeniyor.
Bu durumun arkasında ise fırsatçı bazı kasap ve lokanta sahipleri yer alıyor. Yetkililer ise durumu şu sözlerle aktarıyor:
"Takdir edersiniz ki bir müşterimiz aldı ve çıktı; daha sonra çocuğunu gönderdi, arkadaşını gönderdi. Başka bir kişiyi de gönderebilir; bunu önleyemeyiz."
KİMLİK BAZLI SATIŞ ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Uzmanlar uygun fiyatlı ette yapılan fırsatçılık oyununun kimlik bazlı satış yöntemiyle çözülebileceğini söylüyor:
"Kimlik bazlı kotalı satışlar yapılmalı. Sürekli alım yapan kişiler hakkında fiyatları etkileme ve haksız ticari uygulama nedeniyle de inceleme başlatılmalıdır."