Kız arkadaşını beklerken öldürüldü

İstanbul Sultangazi'de bir otelde kalan Barış Özdoğan (21), kendisini ziyarete gelen kız arkadaşını karşılamak için dışarı çıktığı sırada otomobille otelin önüne gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay, 21.40 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre kaldığı otele ziyarete gelen kız arkadaşını karşılamak üzere dışarı çıkan Barış Özdoğan, otomobille otelin önüne gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Otomatik silahların kullanıldığı saldırıda, vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Özdoğan hayatını kaybetti.Saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaklaşık 50 mermi kovanı bulundu. Yapılan çalışmaların ardından Özdoğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Saldırı esnasında bir işyerinin de camına mermi isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.