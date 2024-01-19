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Giriş Tarihi: 20.1.2024

Kız arkadaşını öldürüp canına kıydı

Kız arkadaşını öldürüp canına kıydı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sağlık memuru olarak görev yapan Melike A. (24), zabıt katibi olan eski erkek arkadaşı Zübeyir Y. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zübeyir Y, yanındaki tabanca ile Melike A'ya iş yerinin yakınlarında ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Melike A. ambulansla sevk edildiği Merkezefendi Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaçan Zübeyir Y. ise polislerce Yılmaz Mahallesi yakınlarındaki bir üzüm bağında olayda kullandığı tabancayla intihar etmiş halde bulundu.
Zanlının cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



BABASI 3 KADINI KATLETMİŞ
Melike A'nın babası Necati A.'nın, Saruhanlı'da 38 yılda hayatına giren 3 kadını da katlettiği, 2022'de Mutlu Menekşe'yi öldürdüğü için geçen ay ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

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Kız arkadaşını öldürüp canına kıydı
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