Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 26 yaşındaki Yusuf Bektaş, tartıştığı kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti. Kümbet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokak ortasında kız arkadaşı Yaren Küçük ile tartışan Bektaş, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Küçük'ü tabancayla vurdu. Ardından aynı silahı başına doğrultarak kendi yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından cesetler otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.