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Giriş Tarihi: 25.9.2024

Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 26 yaşındaki Yusuf Bektaş, tartıştığı kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti. Kümbet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokak ortasında kız arkadaşı Yaren Küçük ile tartışan Bektaş, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Küçük'ü tabancayla vurdu. Ardından aynı silahı başına doğrultarak kendi yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından cesetler otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kız arkadaşını öldürüp intihar etti
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