Kız arkadaşını vurup intihar etti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını tabancayla öldüren jandarma personeli, aynı silahla intihar etti. Alınan bilgiye göre, Ersin T, ilçedeki Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Sahili'nde buluştuğu Betül Avan ile henüz bilinmeyen sebeple tartıştı. Tartışma sırasında Ersin T., yanındaki tabancayla önce Avan'a sonra kendisine ateş etti. Silah sesi duyanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Betül Avan ve Ersin T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ersin T.'nin Payas İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenildi. İki kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.