Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan aile vurgusu! Kız çocuklarını bilime yönlendirmeliyiz

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, teknoloji ve yapay zekâ etkinliği GITEX AI 2026 kapsamında düzenlenen "Yapay Zekâ Çağında Kadın, Liderlik ve İnsan Odaklı İnovasyon" başlıklı oturuma katıldı. Kadınların Türkiye'nin inovasyon ekonomisindeki rolü masaya yatırıldı.





Programda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 'Kadın liderliği geleceğin teknolojisini nasıl şekillendirebilir?' sorusunu şöyle cevapladı: "Kadınların farklı alanlardaki deneyimleri, ihtiyaçları ve problem çözme biçimleri, teknolojinin hangi sorunlara odaklanacağını ve nasıl tasarlanacağını da etkileyecektir. Çünkü geleceğin teknolojisi, toplumun tamamının ihtiyaçlarını gözettiği ölçüde gerçekten kapsayıcı olabilir.





Kadınlar, yeni fikirleri hayata geçiren, çözümün yönünü belirleyen girişimciler olarak da liderlik ediyor." "Yapay zekâ çağında kadınların bu liderlik alanında daha fazla yer alması, teknolojinin hangi problemlere odaklanacağını ve bu problemlere nasıl çözümler üretileceğini de doğrudan etkileyecektir. Ben geleceğin teknolojisinin biraz da böyle şekilleneceğini düşünüyorum. Burada kadınların; tasarlayan, üreten, yatırım alan, yatırım yapan ve karar veren tarafta olması çok önemli."

AİLE ÇOK ÖNEMLİ



Sümeyye Erdoğan Bayraktar, genç kızların teknoloji ve girişimcilikte lider olması için topluma düşen sorumlulukları ise şu sözlerle ifade etti: "Bir kız çocuğuna daha en başından 'Sen bunu yapamazsın' demekle, 'Bir dene, öğren, hata yap, tekrar dene' demek arasında çok büyük bir fark var. Özgüven biraz da böyle inşa ediliyor. Ailenin burada çok önemli bir rolü var. Çocukların merakını desteklemek, kız çocuklarını teknolojiye ve bilime yönelirken cesaretlendirmek, onları belli meslek kalıplarının içine sıkıştırmamak gerekiyor."

GÖREVİMİZ GENÇLERE ALAN AÇMAK



"Eğitim sisteminin de sadece teknoloji kullanımını değil, üretmeyi ve sorgulamayı öğretmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki dönemde yapay zekâyı herkes kullanacak. Fark yaratacak olan ise 'Ben bununla ne üretebilirim, hangi problemi çözebilirim?' diyebilmek." "Bizim görevimiz biraz da gençlere alan açmak. Onların fikirlerini hayata geçirebilecekleri ortamlar oluşturmak, rol modellerle buluşturmak, cesaretlendirmek. Gençlerin fikir geliştiren, proje üreten, sorumluluk alan ve toplumsal meseleler üzerine söz söyleyen gençler olmasını istiyoruz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör