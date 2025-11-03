Kız isteme töreninde 1 ev yanmış 9 kişi yaralanmıştı: Havai fişek skandalında ifadeler ortaya çıktı! 'Bir anda elime tutuşturdular'

'ÇOK PİŞMANIM'

Tutuklanan diğer şüpheli Yasin A.'nın ise ifadesinde, "Olay günü saat 20.00 sıralarında arkadaşım Enes A.'nın kız isteme merasimi için sokağa geldik. Beni evimden almışlardı; araçtan indiğimde bana bagajdan çıkarttıkları haval fişekleri verdiler. Benim attığım havai fişek sorunsuz bir şekilde havada patladı. Benden başka bir çok insanda aynı şekilde havai fişek attı. Sonrasında eve geçtik. 20-25 dakika sonra yangın çıktığına dair bağırışlar duyduk. İlk müdahaleyi ben ve Ahmet Ç. yaptık. Sonrasında müdahalemizin yetersiz kalması sebebiyle acil yardım ekiplerini aradık. Böyle bir olay yaşandığı işin çok pişmanım. Attığım havai fişeğin yangın çıkartmadığına eminim. Sorunsuz bir sekil de havada patladı ve ben havai fişeği attıktan uzun bir süre sonra yangın çıktı. Bu süre zarfında birçok havai fişek atıldı. Bu olayı kimsenin kasıtlı bir şekilde işlemediğini düşünüyorum" cümlelerini kullandığı öğrenildi.

Beyoğlu'nda evin yandığı kız isteme töreninde havai fişek atılan anlar kamerada: 2 kişi tutuklandı | Video