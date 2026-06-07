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Giriş Tarihi: 7.06.2026

‘Kız kaçırma’ husumetinde baba ile oğlu öldürüldü

‘Kız kaçırma’ husumetinde baba ile oğlu öldürüldü
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Adana'nın Kozan ilçesinde E.K., kız kaçırma nedeniyle husumetli olduğu Ali Ersoy (55) ile oğlu Ömer Ersoy'u (29) vurarak öldürdü. Olay, dün Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Ersoy'un oğlu Y.E., iddiaya göre 2 yıl önce E.K.'nın kızını kaçırarak evlendi. Dün Ali Ersoy ve oğlu Ömer Ersoy, arazide E.K. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.K., av tüfeğiyle baba ile oğluna ateş açtı. Ali Ersoy olay yerinde, oğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan saldırgan jandarma ekiplerince yakalandı. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#ADANA #KOZAN

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‘Kız kaçırma’ husumetinde baba ile oğlu öldürüldü
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