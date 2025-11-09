Kız kaçırma kavgası silahlı çatışmayla bitti

Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı ve bıçaklı kavgada baba Hakan S. (46) ve oğlu İhsan S. (19) yaralandı. Palandöken ilçesinde meydana gelen olayda; Hakan S. ve oğlu İhsan S., kız kaçırma nedeniyle husumetli olduğu İmdat S. (44) ve oğlu Furkan S. (21) ile mahalledeki çay ocağının önünde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İki taraf, birbirlerine tabanca ve bıçak çekti. Kavga sırasında Hakan S. ve oğlu İhsan S. yaralanırken tabancadan çıkan bir mermi ise olay yerinin yaklaşık 100 metre uzaktaki bir evin balkon camına isabet etti. Hastanede tedaviye alınan yaralı baba ve oğlunun hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan İmdat S. ve oğlu Furkan S. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak Emniyet'e götürüldü. Kurşunun isabet ettiği evin sahibi Abdurrahman Erdemir, "Evdekiler bana telefon açtı. 'Bizim evi taramışlar' dediler, çok korkmuşlar. Allah'tan balkonda kimse yokmuş, mermi balkonun camını kırmış" ifadelerini kullandı.