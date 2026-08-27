Kız kaçırma kavgasında kan aktı

Olay, dün akşam saatlerinde Derince Mersincik Mahallesi Hayat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, nişanlı kızın kaçırıldığı iddiası yüzünden aralarında husumet oluşan akraba iki grup caddede karşılaştı. Taraflardan birinin içerisinde bulunduğu 27 ZA 568 plakalı hafif ticari araç ile plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil arasında sokak aralarında kovalamaca yaşandı. Sokak ortasındaki tehlikeli takip, araçlardan birinin kontrolünü kaybederek yol kenarında park halinde duran otomobile çarpmasıyla son buldu. Araçlardan inen şahıslar arasındaki gerginlik bir anda bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede 1 kişi boğazından, 1 kişi karnından, 2 kişi ise vücudunun değişik yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

AYIRMAK İSTEYEN ESNAF BIÇAKLANDI

Olay anında çevredeki kahvehanede bulunan mahalle sakinleri ve esnaf arbedeyi yatıştırmak için müdahale etti. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan bir vatandaş da elinden bıçaklanarak yaralandı. Şüphelilerden bazıları olayda kullandıkları otomobile binerek bölgeden kaçarken, durumun ihbar edilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipler, yaralanan 5 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan boğaz ve karın bölgesinden darbe alan 1 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çağlı soruşturma başalttı.