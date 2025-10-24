Kız kaçırma meselesi katliama dönüştü

İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi'nde gece saatlerinde amca çocukları olan iki aile arasında kız kaçırma meselesi kanlı bitti. İddiaya göre, 25 yaşındaki Edip Güçin, Mahir Güçin'in kızıyla kaçarak evlendi. Kız kaçırma meselesi sebebiyle taraflar arasında husumet oluştu. Olay gecesi Edip Güçin ile Mahir Güçin'in kızı Yeşim Guçin'in (19) düğünü vardı. Baba düğüne gitmedi. Edip Güçin'e haber göndererek onları düğün sonrası konuşmak için evine çağırdı.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Esenyurt'ta yaşayan Edip Güçin, gece 00.15 sıralarında Taner Güçin (16), Adıgüzel Kılıçkan (29) ve Adem Kaya'yı (23) alarak Mahir Güçin'in Sancaktepe'deki evine konuşmaya gitti. Aracın Yeliz Sokak'a girdiği sırada Mahir Güçin, araçtakilere ateş etti. Yaralanan sürücü bir süre daha yoluna devam etti, daha sonra da duvara çarparak durdu. Aracın ardından koşan Mahir Güçin, araçtakilere tekrar ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Edip Güçin, Taner Güçin (16) ve Adıgüzel Kılıçkan'ın (29) öldüğü belirlendi. Ekipler Mahir Güçin'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Güçin ile birlikte 2 çocuğu da gözaltına alındı. Mahir Güçin ve Melih Güçin mahkemece tutuklanırken Taner Güçin savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahir Güçin'in 5 suçtan, Edip Güçin'in tehdit suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.