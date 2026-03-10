Kız kardeşine şişman diyenlere okulda saldırdı

Konya'da dünya şampiyonu milli halterci S.B.K. (20), kız kardeşine 'şişman' diyerek dalga geçtiklerini ileri sürdüğü ikiz kardeşlere okul koridorunda saldırdı. Olay, 3 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu'nda meydana geldi. Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli halterci S.B.K., annesi ile birlikte 7'nci sınıfa giden kız kardeşi I.K.'ye yönelik akranları tarafından gerçekleştirilen zorbalığı konuşmak için okula geldi. Anne, müdür odasına girerken S.B.K. kardeşiyle birlikte koridora yöneldi. S.B.K., kız kardeşine 'şişman' diyerek dalga geçtiklerini ileri sürdüğü 8'inci sınıf öğrencileri ikiz kardeşler E.B.İ. ve A.İ. ile konuşurken tartışma çıktı. S.B.K. önce erkek kardeşe ardından kız kardeşe saldırırken, ikizler de ona karşılık verdi. Gözaltına alınan S.B.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

