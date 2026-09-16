Kız kardeşler artık duyuyor

Adana
'da doğuştan işitme engelli olan Ayşegül Şiş'e (11) 3 yıl önce sokakta oynarken kırılan 220 bin lira değerindeki biyonik kulak cihazı takıldı. Belirli testlerden geçirilen Ayşegül Şiş'in biyonik kulağı, Yüreğir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından satın alınarak gerekli ayarlamaları yapıldı. Biyonik kulağı takılan Ayşegül, yeniden seslere tepki vermeye başladı. Ayrıca ablası Ayfer'in (13) de bozulan işitme cihazı değiştirildi. Kızlarının yeniden duymasıyla mutlu olduğunu belirten Ebru Şiş, yetkililere teşekkür etti.
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Mete Efendioğlu - Editör