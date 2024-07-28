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Giriş Tarihi: 28.7.2024 19:03 Son Güncelleme: 28.7.2024 19:08

Kız kardeşler feci kazada can verdi

Kayseri-Malatya karayolu üzerinde kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Feci kazada otomobil içerisinde bulunan 2 kız kardeş hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kız kardeşler feci kazada can verdi

Feci kaza, Kayseri'ye bağlı Bünyan ilçesi Akmescit mevkiinde meydana geldi. A.K.'nin sürücüsü olduğu 06 DF 3723 plakalı Volvo marka otomobil, G.P.'nin kullandığı 50 EZ 176 plakalı kamyona arkadan sert bir şekilde çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KIZ KARDEŞLER ÖLDÜ

Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobillerde bulunan N.G. ve N.K. adlı kız kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından kız kardeşlerin cansız bedenleri hastane morguna kaldırılırken, hurdaya dönen otomobil de çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kız kardeşler feci kazada can verdi
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