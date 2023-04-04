Kız Kulesi ziyarete açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mehmet Nuri Ersoy, tarihi kulede yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı ve Mimar Han Tümertekin'den bilgi alan Ersoy, Kız Kulesi'nin birkaç hafta içinde açılışa hazır hale geleceğini bildirdi."Mayısın ilk haftası itibarıyla açacağız" bilgisini veren Ersoy, yaşanan son deprem felaketinden sonra Kız Kulesi'nde yapılan çalışmaların çok doğru bir karar olduğuna dikkati çekti. Bakan Ersoy, depreme karşı alınması gereken ekstra önlemler nedeniyle çalışmanın geciktiğini belirterek, "Platformun etrafında bir kazıklama çalışmamız var. Aslında şu anda sürecin iki ay gecikmesindeki ana sebep de bu depreme karşı alınması gereken ekstra önlemler" dedi. Kız Kulesi'nin nesiller boyu ayakta kalacağı değerlendirmesinde bulunan Ersoy, "Artık yurtdışındaki ikonik yapılar gibi burası da yeme içme ağırlıklı değil olması gerektiği gibi kule-müze şeklinde hizmete girecek ve başta Türk ziyaretçiler olmak üzere dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerin kullanımına açık hale gelecek" ifadelerini kullandı.