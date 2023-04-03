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Giriş Tarihi: 4.4.2023

Kız Kulesi’nde kubbe ortaya çıktı

Kız Kulesi’nde kubbe ortaya çıktı
İstanbul'un simgelerinden 2 bin 500 yıllık tarihe sahip Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı. Geçtiğimiz eylül ayında başlatılan çalışmaların mayıs ayı başında bitmesi bekleniyor. Kız Kulesi'nin üst bölümünü çevreleyen iskelenin sökülmesinin ardından kubbesi ortaya çıktı. Kız Kulesi'nin restorasyonunla ilgili yapılan son açıklamada, "Kubbe görüntüsü aslına uygun olarak yeniden ortaya çıkarıldı" denilmişti. Kaplama ve sonlandırma aşaması da bitmek üzere olan kubbede yapılan son çalışmalar drone ile görüntülendi. Kız Kulesi'nin restorasyonunun yanı sıra deprem güçlendirme çalışması da yapılıyor.



ZEMİN KAYMASINA KARŞI ÖNLEM
Restorasyonla ilgili bilgilendirmede, "Tarihi yığma duvarlardaki güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. İmalatları tamamlanan kale duvarlarında iskele sökümleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Diğer mahallerde de iskele sökümlerine devam edilecektir.



Kız Kulesi'nin bekası açısından kule ve kale restorasyon çalışmalarına ilave olarak ada çevresinde ortaya çıkan zemin zafiyetlerine yönelik tahkim çalışmaları başlamış ve zemin güçlendirme çalışmaları devam etmektedir. Ada sınırları hizasında ortalama 24 metre derinlikteki ana kayaca ankre çelik-betonarme bütünleşik kazık imalatı yapılmaktadır. Böylece yapının etrafı olası sarsıntılara, zemin kaymalarına ve diğer oluşabilecek tehlikelere karşı güçlendirilmektedir" denilmişti. DHA

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Kız Kulesi’nde kubbe ortaya çıktı
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