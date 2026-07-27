Kız meselesi 4 can aldı!

Olay, 26 Temmuz 2026 tarihinde Batman merkez Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta meydana geldi. Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk, husumetli oldukları aile tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri mezarlıkta geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaptı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen yakınları ise gözyaşları içerisinde ağıtlar yaktı.

HUSUMETİN GEÇMİŞİ 16 MAYIS'A UZANDI

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırının 16 Mayıs 2026 tarihinde yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayla bağlantılı olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Valilik açıklamasında, 16 Mayıs'ta yaşanan olayın ardından oluşan husumetin devamı niteliğinde yeni saldırının gerçekleştiği belirtildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, yaralı şüpheliler hakkında da adli işlemlerin sürdüğü açıklandı. Söz konusu husumetin, 16 Mayıs 2026 tarihinde Batman'ın Seyitler Mahallesi'nde yaşanan olayla başladığı değerlendiriliyor. Yaklaşık iki ay önce 3004'üncü Sokak'ta bulunan bir parkta Hasan Hüseyin Görege ile T.D. arasında kız meselesi bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.D., yanında bulunan bıçakla Hasan Hüseyin Görege'yi yaralamış daha sonra kandırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri sürerken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor.