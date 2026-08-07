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Giriş Tarihi: 7.08.2026

Kız meselesi yüzünden kalbinden bıçaklandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kız meselesi yüzünden kalbinden bıçaklandı
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İzmir'de iki grup arasında kız meselesinden çıkan kavgada 15 yaşındaki Mehmet D. kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, iki grup arasında kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet D. kalbinden, H.D. (16) ise elinden bıçaklanarak yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet D.'nin hastanede kalbinin durduğu, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü ve ardından ameliyata alındığı öğrenildi. Elinden yaralanan H.D.'nin ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği belirtildi.

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#İZMİR #KARABAĞLAR

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Kız meselesi yüzünden kalbinden bıçaklandı
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