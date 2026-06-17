Haberler Yaşam Haberleri Kızı alamayınca kardeşini öldürmüştü! O cinayetin faili Hatay’da Suriye’ye kaçmak üzereyken yakalandı
Giriş Tarihi: 17.06.2026 11:45

Kızı alamayınca kardeşini öldürmüştü! O cinayetin faili Hatay’da Suriye’ye kaçmak üzereyken yakalandı

İstanbul Güngören'de evlenmek istediği kadının erkek kardeşi Hazem Muhammed'i (21) tabancayla vurarak öldüren M.D. (37), Suriye'ye kaçmak isterken Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında yakalandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kızı alamayınca kardeşini öldürmüştü! O cinayetin faili Hatay’da Suriye’ye kaçmak üzereyken yakalandı
  • ABONE OL

Olay, dün saat 01.00 sıralarında İstanbul Güngören'de meydana geldi. Suriye uyruklu M.D., evlenmek istediği kadının erkek kardeşi Hazem Muhammed'i çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Şüphelinin olaydan sonra kaçtığı aracı takibe alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'ye geçebileceği ihtimaline karşı Hatay Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekipleri, M.D.'nin Suriye'ye kaçmasını engellemek için Cilvegözü Sınır Kapısı'na çıkan yollarda güvenlik tedbirleri aldı. Alınan önlemler sonucu şüphelinin kullandığı araç, sınır kapısı yakınlarında tespit edilerek durduruldu. Cinayet şüphelisi M.D. ve aracın sürücüsü M.S. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

#HATAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızı alamayınca kardeşini öldürmüştü! O cinayetin faili Hatay’da Suriye’ye kaçmak üzereyken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA