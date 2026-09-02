Kızı Tusem’i kurtarmak için canını feda etti

Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere denize açılan yolcu gemisinin alabora olarak batmasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında, sağlık çalışanı Gülcan Gürel'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Feci kazada kızı Tusem'i kurtarmak için canını hiçe sayan Gürel'in, üzerindeki can yeleğini çıkarıp kızına giydirdiği ortaya çıktı. Küçük Tusem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, fedakar annesini cenazesi ise Mersin'de sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada ölen Gaziantepli 14 yaşındaki Nisa Nur Törer gözyaşları arasında toprağa verildi. 4 yıl önce annesini kanserden kaybeden Nisa'nın birlikte akraba ziyaretine gittiği fabrika işçisi babası Ferdi Törer'i arama çalışmaları ise sürüyor. Annesinin ardından gemi faciasında Nisa'yı da kaybeden aileden geriye, 11 yaşındaki Yusuf ile 10 yaşındaki Yunus kaldı.

DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI

Kazada yaşamını yitiren Hüseyin Özdemir'in cenazesi, Mersin'in Silifke ilçesinde toprağa verildi. Ailece katıldıkları yakınlarının düğünden dönerken geçirdikleri kazada ölen Özdemir'in eşinin kayıp olduğu, iki kızı ile damadının kurtarıldığı öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör