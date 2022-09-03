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Giriş Tarihi: 3.9.2022

Kızı ve eşinin doğum gününde nakille yeniden doğdu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kızı ve eşinin doğum gününde nakille yeniden doğdu
Konya'da yaşayan ve karaciğer nakli bekleyen Ayşe Duran (34), Bursa'nın İnegöl ilçesinde 15 Ağustos günü kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde yaşamını yitiren 21 yaşındaki Ayça Bektaş'ın ailesi tarafından bağışlanan karaciğer ile hayata tutundu. Bektaş'ın karaciğeri, Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ve ekibi tarafından 19 Ağustos'ta yapılan operasyonla 3 çocuk annesi Duran'a nakledildi. Naklin yapıldığı 19 Ağustos ise Ayşe Duran'ın hem 1 yaşındaki kızı Esmira'nın hem de eşi Mustafa Duran'ın doğum günüydü. Ayşe Duran, "Yeniden dünyaya gelmiş gibiyim. Artık benim doğum günüm de 19 Ağustos" dedi. Duran, yeniden hayata tutunduğu yeni doğum gününü, hastane odasında diğer kızları Ela (15) ve Esra (12) ile birlikte pasta keserek gecikmeli de olsa kutladı. Duran, "Ayça benim için bir melek ve o meleği ömür boyu içimde taşıyıp dua edeceğim. Ailesine bağış yaptıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Kızı ve eşinin doğum gününde nakille yeniden doğdu
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