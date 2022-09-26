Kızılay eski Genel Müdürü Ömer Taşlı toprağa veriliyor

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'den bu sabah saat 08.30'da İstanbul Havalimanı'na getirilen Taşlı'nın cenazesi kargo terminalinde ailesi, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Genel Müdür Dr. İbrahim Altan ve Kızılay çalışanları tarafından karşılandı.

"BİR PROJEDEN DİĞERİNE KOŞMAYI ARZU EDERDİ"

Ömer Taşlı'nın 1988 ve 2013 yılları arasında Kızılay'a farklı kademelerde hizmet ettiğini, 2003 ile 2013 yılları arasında ise kurumu genel müdür olarak hizmet ettiğini belirte Kerem Kınık "Tacikistan'da bir insanı yardım projesi çerçevesinde bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi soncu vefat etti. Kızılay bünyesinde çalıştığı sürece kurumun geliştirilmesi, reorganizasyonu başta olmak üzere Somali Operasyonu, Marmara Depremi gibi insanı açıdan büyük krizlerin planlayıcı, uygulayıcısı gibi çok farklı noktalarda çalıştı. Çok tez canlı, çok hızlı sonuç almak isterdi. Bir projeden diğerine koşmayı arzu ederdi. Kızılay'dan ayrıldıktan sonra Hilal İslam Komitesi adına altında uluslararası yapının bölge koordinatörlüğünü yapıyordu. Kaybı bizi derinden üzmüştür. Bütün Kızılaycıların anılarında mutlaka Ömer Taşlı ile ilgili güzel bir anı vardır. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Daha sonra Düzce'deki Kızılay Afet Müdahale Merkezi'ne götürülen cenaze burada yapılacak törenin ardından ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla Düzce'deki aile kabristanında toprağa verilecek.