Kızılay Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanır? 2025 Kızıla Haftası etkinlikleri ve tarihleri

KIZILAY HAFTASI NE ZAMAN?

Kızılay Haftası, her yıl 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında kutlanmaktadır. Türk Kızılayı, deprem, sel, yangın ve salgın gibi doğal afetlerde ihtiyaç sahiplerine destek sağlayan, kâr amacı gütmeyen bir yardım kuruluşudur. Kurum, yardım faaliyetlerinde din, dil, ırk veya ülke ayrımı yapmadan tüm insanlara ulaşıp, imkanları doğrultusunda yardım eli uzatır. Yardım etmek, insanı hem yücelten hem de toplumda dayanışma ruhunu güçlendiren evrensel bir değerdir.