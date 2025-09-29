Kızılay Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanır? 2025 Kızıla Haftası etkinlikleri ve tarihleri

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, milletimizin yardımseverlik ruhundan güç alan kurum, sahip olduğu köklü geçmişi ve deneyimiyle dünyanın dört bir yanında insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim'i kapsayan Kızılay Haftası'nda düzenlediği etkinlikler, bu yıl da çeşitli faaliyetlerle halkla buluşacak. Peki, Kızılay Haftası hangi tarihler arasında kutlanıyor? İşte detaylar...
KIZILAY HAFTASI NE ZAMAN?
Kızılay Haftası, her yıl 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında kutlanmaktadır. Türk Kızılayı, deprem, sel, yangın ve salgın gibi doğal afetlerde ihtiyaç sahiplerine destek sağlayan, kâr amacı gütmeyen bir yardım kuruluşudur. Kurum, yardım faaliyetlerinde din, dil, ırk veya ülke ayrımı yapmadan tüm insanlara ulaşıp, imkanları doğrultusunda yardım eli uzatır. Yardım etmek, insanı hem yücelten hem de toplumda dayanışma ruhunu güçlendiren evrensel bir değerdir.
KIZILAY HAFTASI NEDEN KUTLANIR?
Türk Kızılayı genel merkezi ve Türkiye genelinde tüm şubeleri tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan bu haftada Türk Kızılayı'nın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri özellikle öğrencilere, gençlere ve kamuoyuna anlatılarak, Türk Kızılayı'na ve faaliyetlerine yönelik farkındalık yaratılmaktadır.
KIZILAY HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Kızılay Haftası boyunca, gençlerin Kızılay'ın faaliyetleri ve temel ilkeleri hakkında bilinçlenmesi amacıyla okullarda tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapılır. Ayrıca, ülke genelinde şiir, kompozisyon ve çeşitli yarışmalar düzenlenerek öğrencilerin yardımseverlik ve dayanışma bilincinin güçlendirilmesi hedeflenir.