Kızılay Kültür Sanat Yayınları faaliyete başladı

1868 yılında kurulan Kızılay'ın sahip olduğu arşivler ile faaliyetlerini daha fazla insana duyurmak ve gelecek nesillerin de bu faaliyetleri bilmesini sağlamak amacıyla Kızılay Kültür Sanat Yayınları kuruldu. Kızılay Kültür Sanat Yayınları ve yayınlardan basılan ilk kitaplar, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri konferans salonunda düzenlenen programla tanıtıldı. Programa Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile çok sayıda davetli katıldı.





Programda konuşan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Yaptığınız ürettiğiniz bilgileri eğer kayıt altına almıyorsanız, dünyayla paylaşmıyorsanız o bilgiyi yok etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla insanlığa ait olan bu bilgiyi insanlıkla paylaşmak için Kültür Sanat Yayınları'nı karşınıza çıkartıyoruz. Çok farklı yelpazelerde içerikler göreceksiniz. Odağına insanı koyan bir yayıncılık politikasıyla faaliyet yürüteceğiz. Çok ciddi bir arşivimiz var. Bugüne aktarılmayı bekleyen fotoğraf, belge ve raporlarımız var. Yayınlarımızın PDF'leri ve basılı halleri olacak" dedi.

PDF FORMATI VE BASILI KİTAP OLACAK

Kızılay Kültür Sanat Yayınları, Türk Kızılay'ın ana aktivite alanları olan afet, insani yardım ve halk sağlığı alanında yürüttüğü faaliyetleri tarihi, edebi, bilimsel ve kültürel çerçevede ele alan kitaplar ile tercüme ve telif kitaplar yayınlayacak. Farklı dizilere göre hazırlanan kitap seçkileri okuyuculara sunacak. Kızılay Kültür Sanat Yayınları'ndan basılacak kitapların hem PDF formatı olacak hem de basılı kitaplara kitap mağazalarında ulaşılabilecek.

ŞİMDİYE KADAR 10'DAN FAZLA KİTAP BASILDI

Şimdiye kadar 10'dan fazla kitabın basıldığı Kızılay Kültür Sanat Yayınları'nda ilk basılan kitaplar arasında Türkiye'nin ilk hemşirelerinin, ebelerinin tuttuğu notlardan oluşan kitaplar yer aldı. Ayrıca Enis Batur'un kaleme bir kitap ile Gazeteci Öğretim Üyesi Safure Cantürk'ün editörlüğünde hazırlanan, pek çok gazetecinin göçmenlerle ilgili hikâyelerini anlattığı "Bir Dolu Anadolu" kitabı da yine Kızılay Kültür Sanat Yayınları tarafından basıldı.