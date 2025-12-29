Kızılay’dan bin 140 hastaneye kan desteği

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalarla 3 milyon ünite kan bağışı hedefine ulaşıldığını belirterek, Türkiye genelinde 1140 hastanenin günlük kan ihtiyacının Türk Kızılay tarafından karşılandığını açıkladı. Kan bağışı sürecinin tüm aşamalarında 4 bin 523 kişilik bir ekibin görev yaptığını belirten Saygılı, toplama ve dağıtım süreçlerinde görev alan 936 aracın, yıl boyunca 32 milyon kilometre yol kat ettiğini aktardı. Saygılı, bu mesafenin, Dünya'nın etrafını yaklaşık 800 kez dolaşmaya eşdeğer olduğunu ifade etti.

Ulusal Güvenli Kan Temini Programı kapsamında 18 Bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağış Merkezi ve 350 mobil ve sabit ekip ile hizmet verildiğini belirten Saygılı, her gün yaklaşık 9 bin ünite kanın toplandığını, test edildiğini ve hastanelere ulaştırıldığını aktardı. Bu çalışmalarla bin 140 hastanenin günlük kan ve kan ürünü ihtiyacının karşılandığını dile getirdi.

KAN BAĞIŞINDA YÜZDE 10 ARTIŞ

Geçtiğimiz yıl 2,7 milyon ünite olan bağış miktarının, 2025'te yaklaşık yüzde 10 artışla 3 milyon üniteye ulaştığını kaydeden Saygılı, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Gaziantep'in toplam bağışın yüzde 41'ini gerçekleştirdiğini kaydetti.

3 MİLYONUNCU BAĞIŞ GAZİANTEP'TEN

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, kan bağışında her zaman ön sıralarda yer alan Adana'ya ayrıca teşekkür etti. 3 milyonuncu kan bağışının Gaziantep İslahiye'den geldiğini hatırlatan Saygılı, zabıt katibi Büşra Tokgöz'ün (28) 11'inci bağışını gerçekleştirerek bu anlamlı sürecin simge ismi olduğunu ifade etti.

KADIN BAĞIŞÇI ORANI GÜMÜŞHANE'DE ZİRVEDE

Ülke genelinde kan bağışçılarının yüzde 87'sini erkeklerin, yüzde 13'ünü kadınların oluşturduğunu belirten Saygılı, il bazında kadın bağışçı oranının en yüksek olduğu illerin yüzde 20 ile Gümüşhane, yüzde 19 ile Erzincan, yüzde 18 ile Tekirdağ olduğunu ifade etti.

4 BİN 523 KİŞİLİK EKİP GÖREV YAPIYOR

