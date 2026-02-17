Kızılay’dan İzmir’de Gönül Sofraları: Karşıyaka, Kemalpaşa ve Karabağlar’da İftar Çadırları kurulacak

Ramazan ayı boyunca dayanışma ruhunu güçlendirmeyi hedefleyen Kızılay ekipleri, yalnızca iftar çadırlarıyla sınırlı kalmayacak. Çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımları yapılacak, temel gıda ve hijyen malzemeleri ulaştırılacak, yaşlı ve evden çıkamayan vatandaşlara yönelik evlere sıcak yemek servisi gerçekleştirilecek.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Ramazan'da Kızılay, çocukları da ihmal etmeyecek. Ay boyunca çocuklara yönelik çeşitli ikramlar ve gönüllü destek faaliyetleri de hayata geçirilecek. Ramazan'ın paylaşma ve yardımlaşma kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan organizasyonla, toplumun farklı kesimlerine erişilmesi ve sosyal dayanışmanın artırılması hedefleniyor. Özellikle ekonomik zorluk yaşayan ailelerin desteklenmesi ve Ramazan sofralarının bereketinin herkesle paylaşılması için kapsamlı bir program hazırlandı.

BİRLİK VE BERABERLİK AYI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Baykalmış, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Ramazan ayının manevi iklimini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla birlikte yaşamak için hazırlıklarımızı tamamladık. Karşıyaka, Kemalpaşa ve Karabağlar'da kuracağımız iftar çadırlarımızla birlikte birçok mahallemizde günlük 2 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapacağız. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda kolileri ulaştıracak, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın kapılarına kadar sıcak yemek götüreceğiz. Amacımız yalnızca yemek ulaştırmak değil; gönül sofraları kurarak dayanışmayı büyütmek ve hemşehrilerimizin yanında olduğumuzu hissettirmektir. Hayırseverlerimizin destekleriyle daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz." Diye konuştu.

GÖNÜLLÜLER DE KATKI KOYABİLECEK

Türk Kızılay İzmir İl Merkezi, Ramazan ayı boyunca gönüllü faaliyetlerin artarak devam edecek. Etkinliklere destek vermek isteyen vatandaşlar Kızılay çalışmalarına başvuruda bulunmaları halinde katkı sunabilecek. Bağışçılar ve gönüllülerin katkılarıyla yürütülecek organizasyon sayesinde, İzmir'in farklı noktalarında binlerce vatandaş aynı iftar sofrasında bir araya gelebilecek.

TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRECEK

Bu sayede Ramazan ayı süresince kurulacak iftar çadırları, sadece bir yemek organizasyonu değil; paylaşmanın, kardeşliğin ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği buluşma noktaları haline dönüşecek.